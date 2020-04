Padres de Braga convidados a ajudar com um ordenado “pessoas com fome e desempregados”

Os padres de Braga foram convidados pelo seu bispo ajudar com um ordenado as “pessoas com fome e desempregados” da diocese.

O apelo foi lançado pelo arcebispo D. Jorge Ortiga, numa mensagem dirigida aos sacerdotes diocesanos, publicada no site da arquidiocese, em que pede que contribuam com o equivalente a um salário para o “Fundo Partilhar com Esperança”.

O objetivo, explica D. Jorge, é dar “consistência” ao Fundo social que, desde 2010, apoia as “pessoas com fome, desempregados” e que, nesta altura de pandemia, também se dirige aos “empregados e trabalhadores dos centros sociais que virão a ter dificuldades por causa da nova situação económica”.

Preocupado com os efeitos sociais e económicos causados pela Covid-19, D. Jorge Ortiga lembra que será necessário “encontrar soluções que, de um modo novo e totalmente diferente, garantam a sustentabilidade de todas as instâncias da Arquidiocese”.

Perante a atual situação de crise , a Igreja “não pode ficar pelo mero exigir às pessoas”, reforça D. Jorge Ortiga, que pede o contributo dos sacerdotes para ajudar a fazer face às atuais e às futuras dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19.