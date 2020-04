“No futuro vai fazer-nos bem recordar esta crise”, diz o Papa

O Papa Francisco diz que todos devem recordar bem esta crise e guardá-la na memória para quando vierem melhores dias.

Numa entrevista concedida ao jornal britânico “The Tablet” e ao diário espanhol “ABC”, Francisco respondeu a seis perguntas enviadas pelo jornalista e autor católico Austen Ivereigh, sobre como está a viver esta crise do coronavírus e como ela pode afetar a vida da Igreja.

O Papa elogia a forma criativa como muitos cristãos têm vivido os tempos da pandemia, e aconselha a não se esquecerem do que estão a viver. “Guardem-se para melhores tempos, porque nesses tempos vai-nos ajudar recordar isto que se passou. Cuidem-se para um futuro que aí vem. E quando chegar esse futuro vai-vos fazer bem recordar o que passaram”.

Francisco diz que na Santa Sé todos continuam a trabalhar, embora respeitando as recomendações sanitárias e que ele tem aproveitado a diminuição de compromissos públicos para rezar mais. “Rezo mais, porque creio que o devo fazer, e penso no meu povo. É uma coisa que me preocupa, as pessoas”, diz, admitindo que isso lhe faz bem e que o ajuda a combater o egoísmo.

“Penso nas minhas responsabilidades de agora, mas também para depois. Qual vai ser o meu serviço como bispo de Roma, como cabeça da Igreja, depois? Já se começou a ver que este depois vai ser um depois trágico, um depois doloroso, por isso convém pensar desde já.”

E diz ainda que a sua grande preocupação, numa altura em que estamos obrigados ao isolamento e ao distanciamento social, é como ser mais próximo dos fiéis. “É por isso que temos feito livestreaming da missa das 7h30 [6h30 em Portugal continental] que muitas pessoas têm acompanhado, de algumas das minhas intervenções e do ato de 27 de março na Praça de São Pedro”, explica.

No que diz respeito à resposta dada pelos governos a esta pandemia, Francisco elogia o facto de alguns terem colocado o bem-estar das populações acima das preocupações económicas, mas diz que em muitos casos se tem revelado aquilo a que tem chamado a “cultura do descarte”.

No mundo das finanças parece que o normal é sacrificar. Uma política da cultura do descarte. Do princípio ao fim. Penso na seletividade pré-natal. Hoje em dia é difícil encontrar pessoas com trissomia 21 nas ruas. Quando a ecografia o revela, devolvem-nos ao remetente. Uma cultura da eutanásia, legal ou encoberta”, critica.

“Os sem-abrigo continuam sem-abrigo. Saiu uma fotografia o outro dia em Las Vegas, onde estavam de quarentena num parque de estacionamento. E os hotéis estavam vazios. Mas os sem-abrigo não podem ir a um hotel. Assim se vê como funciona a teoria do descarte”, lamenta ainda.

Contudo, Francisco não esconde que este momento de crise global pode ser também encarado como uma oportunidade de conversão. “Não sei se é uma vingança, mas é uma resposta da natureza”, diz.

O homem, acrescenta, tem de pasar do mau uso da natureza e redescobrir o poder da contemplação, para que os pobres passem a ser novamente visiveis. “Não podemos fazer uma política asistencialista, como fazemos com os animais abandonados”, afirma.