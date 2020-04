Coronavírus. Religiosos precisam de materiais de proteção para prevenirem a pandemia

"Proteja Quem Cuida" é o nome da campanha dos Irmãos de S. João de Deus, que decorre até ao final de Abril, e que visa angariar donativos para a compra de "equipamentos de proteção individual que precisam para proteger profissionais e doentes contra o Covid-19" nas oito casas de saúde que dispõem.



Assim, são necessárias 150 mil máscaras, 750 mil luvas, 3.500 toucas e 3.500 batas descartáveis. O gel desinfetante é outro produto fundamental, mas que não está incluído nesta lista, precisamente porque os Irmãos têm "tido algumas ofertas de empresas que estão ligadas a nós durante o ano", explica Rui Amaral, o presidente da Fundação S. João de Deus.

Quem quiser ajudar, pode fazê-lo de várias maneiras: através de Transferência Bancária para a conta solidária desta campanha, a saber PT50 0036 0344 9910 0023 0608 8 (Montepio Geral); através da Rede Multibanco, com a Entidade 20952 e a Referência 000 300 000 ou ainda por MB WAY para o número 963 522 405.

Foi também lançada uma campanha de crowdfunding através da página de facebook da Fundação.

Estão ainda previstas outras iniciativas através desta rede social e ainda pelas redes WhatsApp e Linkedin, "para conseguir envolver o maior número possível de públicos, numa onda de solidariedade a esta causa, onde todos os fundos recebidos serão totalmente dirigidos para esta importante iniciativa".

A Ordem Hospitaleira de S. João de Deus - que cuida principalmente de pessoas com doença mental - tem vindo a procurar proteger as mais de 1.700 pessoas que cuida diariamente nas suas unidades e ainda os cerca de mil colaboradores.

Prova disso, é que até agora só foram registados quatro casos de Coronavírus: dois no Telhal, em Sintra e dois em Barcelos.Isto tem a ver, Rui Amaral, "com a forma como, logo no início, se fez todo um plano de contingência e de isolamento, tanto dos doentes, como das casas de saúde".

Camapanha das Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus não tem data de fecho

Também as Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, através da Fundação Bento Menni, lançou uma campanha de angariação de fundos para a aquisição de equipamento de proteção individual para as necessidades dos seus 12 centros espalhados pelo país.

Esta campanha não tem data limite para terminar. A Superiora Provincial admite que "vai durar seguramente ao longo de toda a pandemia".

A Irmã Sílvia Moreira afirma que "a necessidade deste tipo de material, atendendo ao tipo de pessoas doentes que nós temos, é contínuo, ou seja, nós estamos continuamente a buscar", E acrescenta estamos a tentar encontrar quem nos forneça, só que o que acontece muitas vezes, é que os fornecimentos falham".

O dinheiro obtido destina-se para a compra de "máscaras, luvas, batas, toucas, óculos, proteção de calçado e fato de proteção integral". São materiais fundamentais para a "proteção dos colaboradores e utentes face à pandemia Covid-19".

Os donativos poderão ser realizados através do IBAN: PT50 00360111 9910006165915. Para doação de material devem contactar através do seguinte e-mail: fundacaobentomenni@irmashospitaleiras.pt . Ou ainda através do telefone 217 108 140.

A Irmã Sílvia Moreira diz ainda que "supondo que alguma empresa produz este tipo de material e tem disponível, pode fazer-nos chegar à nossa sede em Lisboa (Rua Professor Luís da Cunha Gonçalves, nº 5 - 1º Esq.) e, nessa altura, distribuímos pelos diferentes centros que nós temos ao longo de todo o país", conforme as necessidades sentidas.

O Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus "disponibiliza 2.880 camas para internamento em saúde mental e psiquiatria, reabilitação e cuidados paliativos, assistindo uma média anual de mais de 5.300 pessoas e realizando mais de 6.200 consultas externas". Conta ainda com "uma larga equipa de profissionais, cerca de 2.500, que actual diretamente na prestação de cuidados de reabilitação".

No fim do mês passado, a Casa de Saúde da Idanha teve mais de uma dezena de casos de pessoas infectadas com o Coronavírus, duas delas acabaram por morrer.

Neste momento, a Superiora garante que agora "está tudo sob controlo. Os casos que, entretanto, surgiram ficaram isolados, em tratamento e voltaram para as suas unidades à medida que ficaram melhores. Aqueles que ainda têm sintomas, estão em isolamento", isto ao abrigo do plano de contingência que vigora na instituição.