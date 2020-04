Libetação de presos. PS lamenta que PSD "esteja fora do consenso"

O PS diz lamentar que o PSD "esteja fora do consenso" em relação à possibilidade de libertação de presos por causa do combate à pandemia de Covid-19

Esta quarta-feira, a deputada Constança Urbano de Sousa, explicou, em conferência de imprensa, que “há muitos reclusos do grupo de risco” que não podem ser libertados porque cometeram crimes graves., tentando contrariar a tese do PSD de que serão libertados responsáveis por crimes graves e outros que, independentemente da gravidade, poderão revelar-se reincidentes..

"A proposta do PSD, além de não ser exequível, porque não há meios de que possibilitassem a vigilância das pessoas condenadas, implicaria que um grupo muito considerável de reclusos perigosos fosse para casa. Não queremos isto", declarou Constança Urbano de Sousa .

"O critério não é o critério de crime cometido, mas é de ter mais de 60 anos, ou ter patologia de risco. Ora, há pessoas com mais de 60 anos, com patologia de risco, que vão ter de ficar nos estabelecimentos prisionais, porque temos de acautelar a segurança da comunidade em geral. Não vai ser possível libertá-los, ou mandá-los para casa, mesmo com essa patologia."

"O que temos de ter é um espaço nas prisões que, havendo uma infeção, limitar ao máximo a propagação do vírus, isolando essas pessoas. Os nossos estabelecimentos prisionais são antigos. Mesmo não estando sobrelotados, não permitem, pela sua própria configuração, criar espaços de isolamento ou distanciamento social, caso algum dos reclusos seja infetado", argumentou a deputada socialista.

Para a ministra demitida no reaclado dos incêndios de 2017 , "a proposta do PSD é absolutamente inconciliável, porque prevê enviar todos os reclusos do grupo de risco. Há muitos que não podem, porque constituem um perigo para a sociedade".

A ministra da Justiça, por sua vez, revelou, esta quarta-feira, que poderão vir a ser libertados 2.700 reclusos.



ORui Rio já repetiu, esta quarta-feira, que o PSD a discorda do perdão de penas para presos por causa da pandemia de Covid-19.