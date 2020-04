Coronavírus. PSD não defende libertação de reclusos, apenas prisão domiciliária

Veja também:

O PSD vai apesentar proposta alternativa à do Governo para reduzir a população prisional das cadeias portuguesas, em plena pandemia.

Os social-democratas sugerem que saiam apenas os reclusos com mais de 60 anos e os que apresentam patologias de risco.

“Concordamos com a retirada de alguns prisioneiros das cadeias portuguesas, mas apenas daqueles que representem grupo de risco, de acordo com o que está determinado na declaração de estado de emergência: ou seja, os maiores de 60 anos – e aqui até descemos – e aqueles que apresentem patologias de risco associadas ao Covid-19”, disse à Renascença André Coelho Lima, vice-presidente do partido.

Mas há mais: na proposta laranja não há libertação, o que há é a substituição da pena de prisão efetiva pela prisão domiciliária.