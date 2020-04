​Profissionais de saúde e forças de segurança isentos de portagens na A4 e na A23

Veja também:

A Globalvia, empresa concessionária da “A4, no âmbito da Subconcessão da Autoestrada Transmontana, entre Vila Real e Quintanilha, bem como da A23, no âmbito da Concessão da Beira Interior, entre Abrantes e a Guarda” está a isentar de pagamento de portagens os profissionais cuja atividade esteja diretamente relacionada com o combate à pandemia da Covid-19 e particulares em cumprimentos de deveres profissionais.



“Esta disposição abrange profissionais que exerçam funções em Hospitais e outras Unidades Locais de Saúde, Lares de Idosos, forças de segurança e, ordem publica, nomeadamente, GNR, PSP, ANEPC e Corporações de Bombeiros, sitos nos concelhos limítrofes dos eixos da A4 (Vila Real – Quintanilha) e da A23 (Abrantes – Guarda)”, explica a empresa em comunicado.

A Globalvia considera que “a crise provocada pela Covid-19 está a exigir a muitos dos nossos concidadãos um grande esforço, revelando verdadeiros heróis da ajuda ao próximo”, e neste contexto decidiu, “com este gesto”, associar-se a “todos aqueles que, para ajudar à contenção desta pandemia, se têm de deslocar pelas autoestradas”.

De acordo com a empresa, “o valor das portagens das viagens realizadas será assumido e liquidado pela Globalvia ao seu Concedente”.

“Deste modo, não serão debitados quaisquer valores de portagens por viagens realizadas pelos profissionais abrangidos, enquanto se mantiver declarado o estado de emergência pela pandemia da Covid-19”, assegura a Globalvia, agradecendo “a todos os profissionais que, neste momento tão difícil para todos, continuam a estar na linha da frente na luta contra esta pandemia e na tão necessária ajuda ao próximo”.

Os profissionais que utilizam as referidas autoestradas e reúnam as condições para usufruir da isenção, devem preencher um formulário que está disponível na página da empresa em www.aetransmontana.pt.