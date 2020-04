Páscoa na aldeia sem o mesmo sabor, mas não vai faltar folar e cordeiro

Veja também:

A Páscoa deste ano vai ser obrigatoriamente diferente devido ao estado de emergência decretado em Portugal, por causa da pandemia do novo coronavírus. As famílias não se vão reunir à volta da mesa, vão sobrar as cadeiras e o movimento nas aldeias será reduzido ao mínimo. Não haverá eucaristias com povo e também não sairá o compasso pascal. A quadra festiva vai ser celebrada sem festa e em isolamento, em casa. “Não terá o mesmo sabor, nem o mesmo encanto”, diz Idalina Viriato à Renascença.

Esta habitante de Abreiro, no concelho de Mirandela, não se lembra de nada assim. Por esta altura já a aldeia andava em azafama com os preparativos e começavam a chegar os emigrantes vindos de França ou Andorra.

“Nem sei o que isto parece. Nesta altura já estávamos a fazer os folares, a padaria disponibilizava o forno na quinta-feira santa para as pessoas fazerem os folares e no domingo para os assados. Não se vê, não se ouve nada”, conta.

Idalina Viriato, de 68 anos, descreve um ambiente estranho na aldeia, com pouco mais de 150 habitantes. “Não se vê ninguém na rua. As pessoas vão às compras e metem-se logo em casa. É o meu caso, só saio para ir comprar alguma coisa, dar uma ajuda nos correios ou ir à horta. Mas há dias que não vejo ninguém”, conta.

E como vai ser a Páscoa? “Isto nem vai parecer Páscoa nem nada, mas se temos que passar por isto, se isto é para nosso bem, para o bem da comunidade e para o bem de todos, aceitamos e procuramos fazer o nosso melhor”, responde.

Idalina vai ter saudades dos filhos e dos netos que estão em Leiria, em Lisboa e em Vila Real, e vai ter saudades também da visita pascal e do movimento na aldeia. “A alegria e o contentamento era esse, vinham os familiares, as pessoas alegravam-se e faziam festa. E agora, a acrescentar à tristeza do vírus, acresce a tristeza da ausência dos familiares, principalmente dos filhos e dos netos”, diz à Renascença.

Cordeiro, folar, docinhos e WhatsApp

Mas, e apesar de a casa estar mais vazia nesta Páscoa, Idalina vai sentar-se à mesa com o marido, um filho, que não pode sair para a Finlândia, e um neto. E para a refeição vai cumprir a tradição – “fazer, na mesma, o cordeiro, o folar e os docinhos”. Já quanto às saudades dos familiares, principalmente dos netos, vai tentar ultrapassá-las através da comunicação pelo telefone e pelo WhatsApp.