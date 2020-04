“Ninguém sabe se o material está a ser distribuído onde é mais urgente”, critica bastonário dos Médicos

Veja também:

Quantos ventiladores e outros equipamentos estão disponíveis em cada unidade de saúde e como estão a ser distribuídos? De que forma está a ser repartido o material de proteção que está a chegar a Portugal? Qual é o perfil dos doentes infetados com Covid-19?

As questões são colocadas de forma insistente pela Ordem dos Médicos num ofício, mais um, que chegará às mãos da ministra da Saúde nas próximas horas. A carta, diz o bastonário Miguel Guimarães, é mais uma tentativa de “termos aquilo que é essencial”, a transparência dos dados, mais de um mês após o registo do primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus em Portugal.

Com esta iniciativa, os clínicos manifestam algum desagrado com o facto de não haver informações disponíveis.

É necessário, diz Miguel Guimarães à Renascença, agregar esses dados “num site, numa plataforma pública”, questionando com insistência as razões da não-publicação. São, de acordo com o bastonário, informações necessárias não só para a população, mas também para “uma fotografia que permita fazer uma melhor análise da situação”, reclamando essa tarefa para a Ordem e escolas médicas por terem “mais massa crítica”.