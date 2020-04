Não faltam testes de coronavírus, mas há "alguma dificuldade" nos agentes de extração, diz Governo

Veja também:

O secretário de Estado da Saúde garante que não há falta de testes para o novo coronavírus, em Portugal. O que pode haver é falta de agentes de extração, que são fundamentais para a realização dos testes.

Na conferência de imprensa de atualização da situação da Covid-19, esta quarta-feira, António Lacerda Sales vincou que "há garantidamente um reforço da capacidade de testagem", ainda que possa haver "alguma assimetria de uns locais para outros".

"Estamos permanentemente alerta e atentos para poder afinar qualquer assimetria que possa haver relativamente a essa matéria. Temos uma capacidade de testagem de cerca de 11 mil testes. O dia em que mais testámos, cerca de 9.100, foi no dia 1 de abril. Não temos falta de testes nem de zaragatoas. Temos é alguma dificuldade nos agentes de extração, que estamos a resolver, e de todos estes componentes que se fazem os testes. Estamos a resolver as dificuldades para conseguirmos testar ainda mais e com cada vez mais força", assegurou o governante.