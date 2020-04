Morte no aeroporto. Centro de Instalação Temporária do SEF fecha até 30 de abril

O ministro da Administração Interna anunciou, esta quarta-feira, o encerramento do Centro de Instalação Temporária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do Aeroporto de Lisboa, onde, no passado dia 12 de março, morreu um cidadão ucraniano, alegadamente às mãos de três inspetores daquele organismo.

"Determinei o encerramento deste centro. Estará encerrado, pelo menos, até 30 de abril, para quem quer que seja", declarou Eduardo Cabrita, ouvido no Parlamento, sobre a matéria, a pedido do Bloco de Esquerda.

O último cidadão que estava naquele Centro de Instalação Temporária do SEF já foi colocada a cuidado da Segurança Social. O ministro garante que, até ao dia 30 de abril, haverá mudanças no funcionamento:

"Serão aprovados mecanismos que irão separar os requerentes de asilo ou de proteção internacional, do necessário controlo de fronteiras e permanência por períodos curtos, e [serão] mudadas as regras."



Cooperação com a Ordem dos Advogados

Para além do encerramento, o ministro da Administração Interna anunciou que vai rever o acordo com a organização dos Médicos Sem Fronteiras e quer que a Ordem dos Advogados tenha um papel ativo para poder acompanhar o funcionamento do controlo de segunda linha.



"Faremos uma proposta. A ordem dada ao novo diretor do serviço do Aeroporto é que essa proposta esteja pronta até à próxima semana, para ser apresentada à Ordem dos Advogados. Estamos disponíveis para contrapropostas que estabeleçam um mecanismo acrescido de acompanhamento da Ordem dos Advogados do funcionamento, sobretudo, do controlo de segunda linha e da permanência de pessoas transitoriamente no aeroporto, à espera de regresso, quando a sua entrada em território nacional não seja admitida", referiu.

Eduardo Cabrita adicionou que, para além da investigação judicial, a inspecção geral da Administração Interna está, também, a apurar, em matéria disciplinar, as circunstâncias da morte do cidadão ucraniano.



Na segunda-feira, em entrevista à Renascença, Eduardo Cabrita considerara que a morte do cidadão ucraniano era "inaceitável e uma vergonha" e anunciara "mudanças profundas" no funcionamento Centro de Instalação Temporária do SEF no Aeroporto de Lisboa.