Miguel venceu a Covid-19. "Não adianta ter medo. Estamos bem entregues"

Do “susto” à gratidão. “Nunca nos faltou nada”

Miguel ainda apanhou mais um “sustozinho”, quando, no segundo dia de internamento, tiveram de lhe aumentar os níveis de oxigénio. No entanto, depois disso, o estado de saúde foi melhorando de dia para dia.

Agora, com a doença quase ultrapassada, prefere recordar o lado positivo de toda a história: a dedicação que sentiu por parte dos profissionais de saúde e a “organização excelente” que encontrou no hospital.

“Tudo muito bem estruturado e pensado, com todos os cuidados e precauções”, garante à Renascença.

Todo o pessoal, desde os auxiliares aos médicos, parecia sempre “muito motivado”.

“Se estavam cansados, acredito que sim, mas não o mostravam”, conta Miguel. “Nunca nos faltou nada. Não estou a falar de coisas materiais, nunca nos faltou uma palavra de conforto, mais cinco minutos para nos explicarem melhor as coisas, nunca nos faltou lutarem connosco e por nós”, afirma.

“Aquelas pessoas fazem tudo o que está ao alcance delas, em detrimento das suas vidas pessoais e da família”, diz o paciente.

Um pouco de rock & roll

Quando começou a melhorar, Miguel Duarte procurou ajudar no que pôde. “Para os auxiliares e enfermeiros não perderem tempo e gastarem recursos, a equiparem-se todos, ia fazendo as coisas mais simples. Punha uma extensão no tubo de oxigénio e ia tirando as temperaturas, que tinham de ser medidas várias vezes ao dia”. Fazia isso também aos dois companheiros de quarto.

Além disso, procurava também dar algum ânimo às pessoas à sua volta. Quando as enfermeiras entravam no quarto para a primeira toma de medicamentos, entre as seis e as sete da manhã, punha sempre música no telemóvel.

A “Yellow Ledbetter”, dos Pearl Jam, que tem um significado especial para Miguel, tocou várias vezes. Também Rolling Stones, Bruce Springsteen, soaram no quarto do hospital.

“Sei que os outros senhores mais velhos não gostavam muito do estilo de música que eu punha, mas sempre os animava um bocado”, conta.

Quando regressou a casa, Miguel agradeceu aos profissionais de saúde como pôde, através do Facebook. Rapidamente se tornou viral e chegou àqueles que o trataram.

"Agradeceram imenso o post, disseram que lhes dá muito ânimo para o que estão a viver diariamente para o que ainda aí vem", conta à Renascença.