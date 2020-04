​Mais de oito mil desempregados e voluntários disponíveis para travar a Covid-19

Ricardo garante que, também aqui, o feedback é positivo. “Já temos 238 empresas que precisam de ajuda, as empresas, antes de quererem despedir ,querem-se reinventar . Elas estão a pedir ajuda para não terem que despedir pessoas.” As inscrição são de vários sectores, mas “as maiores empresas são da indústria hoteleira e têxtil”, acrescenta.

Agora lançaram a terceira plataforma, que desafia outras empresas a seguirem o próprio exemplo – reinventarem-se para sobreviver à actual crise. “Fizemos o ‘Acolhe um empresário’. Porquê? Porque os empresários neste momento precisam de ajuda e eu acho que o Estado não está a falar de forma correta com os empresários. Porque nós em Portugal temos perto de um milhão e trezentas mil pequenas e médias empresas, isto equivale a 90% do nosso tecido empresarial e nós precisamos de reinventar esta crise toda”, explica.

Já depois de lançada, esta plataforma acabou por ser alargada e desde terça-feira inclui também os lares. “Foi uma ideia de uma profissional de saúde, porque os lares estão com muitas dificuldades em dar apoio aos séniores”, justifica Ricardo Paiágua. Só nas primeiras horas, já contavam com “quatro lares inscritos e 15 auxiliares”.

Tudo começou com o “Acolhe um herói”, quando foram pedidas casas desocupadas, para os profissionais de saúde se manterem longe das famílias, mas perto dos hospitais – colocam em contacto proprietários disponíveis a ajudar com alojamento temporário com médicos e enfermeiros.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).

Dos infetados, 1.211 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 196 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.