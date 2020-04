Graça Freitas admite que Portugal já pode estar no pico do coronavírus

Veja também:

A diretora-geral da Saúde reconheceu, esta quinta-feira, que Portugal pode já estar no pico - ou planalto - da curva epidemiológica do novo coronavírus.

Na conferência de imprensa de atualização da situação da Covid-19, Graça Freitas explicou que há duas curvas. Uma com os dados conhecidos, ou seja, a realidade que se consegue captar. A segunda é criada a partir da primeira, por cientistas e académicos, que "projetam o futuro e acertam as curvas". Com base nas duas curvas, é feita "uma estimativa do pico ou planalto", que pode até já estar a acontecer - no entanto, isso não permite um relaxamento nas medidas de contenção.

"Nos últimos dias, tem havido uma certa estabilidade nas duas curvas, o que pode indicar o planalto. Mas isto não é um dado garantido, teremos de esperar mais uns dias. E se abrandarmos determinadas medidas, podemos ter um segundo pico ou planalto e uma segunda ou terceira onda. Temos de olhar para estes dados com muita cautela e precaução. Se abrandarmos as medidas que levaram ao abrandamento da curva, ela pode voltar a subir. Apesar de tudo, reconhecemos que tem havido uma estabilidade", assumiu a líder da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Quanto à imunidade da população, Graça Freitas sublinhou que, para já, é impossível fazer uma estimativa de quantas pessoas contraíram, efetivamente, o vírus e de quantas já estão imunes à doença.

"Um teste sorológico só deve ser feito quando há já uma subida de anticorpos, na fase de convalescença da doença. A ciência ainda não consegue dizer-nos exatamente quando será esse tempo adequado. Podemos ter anticorpos ao fim de 15 dias e eles ainda não terem comportamento protetor. Em que dia é começam a subir os anticorpos, até onde sobem e qual é o nível que é considerado protetor? Quando soubermos mais sobre estes testes, será muito útil para decidir, para ter a última prova, se alguém está protegido e se pode voltar à sua vida normal", esclareceu.

Portugal tem registo de 13.141 casos confirmados de contágio pelo novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19, que já matou 380 pessoas, de acordo com a atualização desta quarta-feira da DGS.



