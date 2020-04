GNR corrige. Queixas por violência doméstica baixaram 26% em março

A GNR esclareceu os números da violência doméstica que tinham sido avançados esta quarta-feira, em conferência de imprensa, clarificando que as queixas deste tipo de crime baixaram 26% em março e não aumentaram 50%.



Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) refere que registou 938 denúncias por violência doméstica no mês de março, significando menos 26% do que no mesmo período de 2019, e sublinha que “por lapso” foram avançados outros dados na conferência de imprensa realizada no Ministério da Administração Interna (MAI).

Em conferência de imprensa conjunta com a PSP para divulgar a operação de fiscalização de cumprimento das normas do estado de emergência “Páscoa em Casa”, o diretor de operações da GNR, Vítor Rodrigues, anunciou que as queixas por violência doméstica aumentaram 50% durante o mês de março em relação ao mesmo período do ano passado.

A GNR indica também que no mês de março foram detidos 76 suspeitos e apreendido 97 armas.

“Conscientes que o período de maior isolamento social pode suscitar um desfasamento mais acentuado entre o número de denúncias e o número de crimes praticados, a GNR, através dos Núcleos de Investigação a Apoio a Vítimas Específica, tem intensificado os contactos com as vítimas identificadas, no sentido de promover, se necessário for, um ajustamento das medidas de proteção das vítimas”, refere a corporação em comunicado, sublinhando que a violência doméstica é um crime público e que qualquer pessoa pode denunciar, nomeadamente através do Sistema de Queixa Eletrónica (https://queixaselectronicas.mai.gov.pt/).