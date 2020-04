Cuidadores informais. Em tempo de pandemia, "ir ao supermercado é quase fazer férias nas Maldivas"

Veja também:

“Fique em casa”. A palavra de ordem para todos os portugueses em tempo de pandemia não é estranha para muitos cuidadores informais. Alguns já experimentaram o isolamento social sem precisar da obrigatoriedade do estado de emergência.



Ainda assim, antes da Covid-19, havia as saídas com as pessoas cuidadas para ir às consultas, fazer exames ou tratamentos. Ou para deixar os filhos na escola. Agora é diferente e o stress aumenta para os cuidadores e aqueles de quem cuidam, frequentemente, os que mais querem ir à rua.

A Renascença falou com quatro cuidadoras, cada uma com a sua realidade. Foi saber como têm passado estes dias de pandemia e como é que “dão a volta” ao isolamento social.

Uma casa cheia de gente para cuidar

“Apanhámos” Helena Lagartinho fora de casa, já de regresso depois das compras no supermercado. Feitas em cerca de uma hora porque é doente oncológica e o atestado multiusos, dá-lhe prioridade no atendimento.

Lá em casa tem quatro pessoas a precisar de cuidados: as duas filhas de 24 anos, com paralesia cerebral; o marido, doente oncológico e a mãe, de 81 anos, que já teve um AVC. Há dias tinha também uma tia, de 84 anos que, entretanto, foi internada com uma pneumonia. E confessa à Renascença que teve que educar as duas idosas sobre os riscos da Covid-19 já que viam a doença como “mais uma gripe” e insistiam em sair, para ir tomar chá à pastelaria.

Há um mês que a Faculdade fechou e, desde então, Inês e Rita nunca mais saíram de casa. Os dias da mãe e cuidadora passam-se entre banhos, vestir, apoio nas refeições e nas idas à casa de banho, mas também nos trabalhos que os professores vão enviando nas aulas online. Ou a cozinhar, lavar roupa, a limpar e a desinfetar a casa.

“24 sobre 24 horas. Sozinha!”, desabafa Helena. Todas as pessoas, lá em casa, são casos de risco nesta pandemia, “mas alguém tem que ir fazer as compras”. E admite que sair um bocadinho, acaba por “ser libertador, quase como ir de férias para as Maldivas”.

Passar tranquilidade sem mostrar o imenso medo

“O meu dia a dia é tentar acalmar uma casa cheia de gente e já completamente descompensada. Mas o que me custa mais é gerir o medo que eu não quero transmitir a quem cuido e que me tira o sono”, confessa Helena Lagartinho.

“Se eu for infetada, quem é que vem tomar conta das minhas filhas, da minha mãe, da tia e do meu marido? Principalmente, das minhas filhas? É o que me causa maior frustração.”