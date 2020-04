Centenas de trabalhadores das barragens do Tâmega expostos ao risco. “O perigo espreita a cada novo dia"

É toda esta movimentação que preocupa Maria do Céu, habitante de Ribeira de Pena.

“Eles precisam de comer, precisam de vir às compras, eles tocam em coisas e nós depois vamos por trás e também tocamos”, afirma, acrescentando que “há por aí muitos espanhóis e brasileiros sem qualquer controlo”. Esta habitante local não entende “porque é que a Iberdrola não para, quando todo o país foi obrigado a parar”, temendo que “a falta de controlo” possa prejudicar a saúde dos locais.

Também Domingos Fernandes se manifesta “apreensivo” com a continuidade das obras nas barragens do Alto Tâmega. “Isto é um barril de pólvora. Os espanhóis vêm para aqui com o país deles arder e podem vir incendiar o nosso”, atira o habitante, preocupado com a sua saúde e a dos seus.

Domingos diz não compreender a “falta a inércia dos responsáveis políticos que estão à espera que isto dê o berro para tomarem medidas”, isto porque, “se em Espanha há muitos casos da infeção, é normal que ao virem para cá possam transportar novos casos”.

Pelo mesmo diapasão afina Cristina Ribeiro, temendo que “estando Espanha pior do que nós, eles, ao irem lá passar o fim de semana, podem trazer o vírus sem saber e contagiarem alguém”. “Não é nada contra os espanhóis, porque eles também estão preocupados, mas coitados, são obrigados a trabalhar para ganhar o pão”, diz Ricardo Silva.

Para este habitante de Ribeira de Pena, que tem um filho nas obras, “a melhor solução para todos seria parar os trabalhos até que o vírus abrandasse”. “O meu filho anda angustiado. Chega a casa e refugia-se no quarto, porque tem medo de estar contaminado e contaminar os filhos”, relata à Renascença, salientando que “só não se vem embora porque precisa do emprego”.

“É uma miséria de vida ter que arriscar para dar de comer aos filhos e correr o risco de apanhar a doença e passar para a família”, conclui.

Iberdrola garante que está a ser cumprido plano de contingência nas barragens do Tâmega

A Renascença confrontou a Iberdrola com a reivindicação da autarquia e da própria população de Ribeira de Pena em suspender as obras, justificando a medida com a presença de um elevado número de trabalhadores estrangeiros, nomeadamente espanhóis, que trabalham na obra e ao fim de semana vão a casa.

A eléctrica dá conta de que “está atenta, sensível e reativa a todos os eventos e desenvolvimentos relacionados com esta pandemia” e, nesse sentido, garante, “tem atuado no estrito cumprimento de todas as orientações emanadas pelas Entidades Públicas competentes, na sequência e em concretização da declaração do estado de emergência Nacional determinada a coberto do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março”.

A Iberdrola recorda ainda que a declaração do estado de emergência refere “que os operadores e demais intervenientes económicos deverão prosseguir, respeitando as contingências e restrições que são publicamente conhecidas, com o desenvolvimento da atividade económica dentro da possível normalidade, sempre que estejam garantidos o cumprimento e a concretização das medidas de prevenção de segurança e saúde, determinadas pelas Autoridades de Saúde competentes”.

A empresa espanhola garante que o seu plano de contingência, para fazer face à pandemia no âmbito das obras do Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET), está em linha com as diretrizes da DGS, da Organização Mundial de Saúde e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

“Cada uma das empresas contratadas para executar a obra preparou, simultaneamente, um plano de contingência semelhante. Existe uma coordenação diária entre a Iberdrola e as ditas entidades executantes, a fim de se garantirem as condições de segurança dos colaboradores”, afirma a elétrica espanhola em resposta à Renascença, acrescentando que “até ao momento atual não existe nenhum caso positivo de Covid-19” registado no empreendimento.

"Projeto de interesse nacional"

De acordo com a Iberdrola, “este é um projeto de interesse nacional, mas que também cumpre, atualmente, um importante desígnio no funcionamento da economia local”.

“Estamos conscientes dos riscos atuais, mas também sabemos que estamos à altura das nossas responsabilidades e, neste momento, acreditamos que todas as ações devem ser pautadas pela necessária ponderação, reflexão e equilíbrio”, sustenta.

A empresa garante que recomendou ainda a “todos os trabalhadores dos núcleos populacionais onde se encontram, que limitem o contacto social dentro e fora da zona de trabalho”, proibiu “visitas ou reuniões presenciais com entidades externas e reduziu ao mínimo imprescindível a presença de pessoal nas reuniões internas”.

De acordo com a elétrica espanhola, foi ainda reduzida “a concentração de trabalhadores nas frentes de trabalho, nas deslocações dentro das obras e nas áreas comuns” e não apenas nos refeitórios.

Foram estabelecidas “rotinas de desinfeção em áreas comuns” e aumentado “os pontos de lavagem e desinfeção das mãos”.

A Iberdrola afirma-se empenhada em “incentivar, como sempre aconteceu até agora, ao estrito cumprimento de todas as medidas de segurança e ao uso de equipamentos de proteção individual e coletivos por parte de todos os trabalhadores que coabitam na obra” e garante que vai “cumprir todas as ordens que sejam recebidas das Autoridades Públicas competentes em razão da matéria”, não revelando o número de trabalhadores atualmente nas obras.

O Sistema Eletroprodutor do Tâmega é um dos maiores projetos hidroelétricos levados a cabo na Europa nos últimos 25 anos. O complexo é formado por três barragens e três centrais hidroelétricas. Duas das barragens estarão situadas no rio Tâmega (Daivões e Alto Tâmega) e a terceira no rio Torno (Gouvães). O investimento total da obra é de 1.500 milhões de euros.