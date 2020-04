Histórias de afeto (mas também de adeus) num hospital. "Há sempre diálogo e carinho, mesmo através de luvas"

Veja também:

O trabalho é exaustivo, “ninguém está preparado para sofrer um embate destes", uma vez que os hospitais são dimensionados para o dia-a-dia, “não são dimensionadas para uma catástrofe eventual que um dia pode acontecer”. Ainda assim, o que Margarida Tavares transporta no rosto e na voz é o entusiamo de “uma experiência inesquecível, marcante”.

E o entusiamo não esmorece, antes sobeja, quando lhe chega, na volta do correio, ao Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar de São João, a gratidão daqueles que tentou ajudar e que consigo ultrapassaram a infeção pelo novo coronavírus e regressaram a casa, à vida (possível) de todos os dias.

“Recordo-me de um paciente, dos primeiros que tivemos, que nos escreveu uma carta lindíssima, absolutamente ternurenta, onde falou precisamente sobre como admirou a forma como todos os profissionais, apesar da distância que cria o isolamento, conseguiram comunicar com ele e conseguiram transmitir-lhe carinho, confiança, conforto e competência", conta a infecciologista em entrevista à Renascença. "O lado humano também importa. Os cuidados a um doente passam por muitas coisas, não só o tratamento farmacológico, mas também todos estes gestos, que são absolutamente fundamentais.”

Mas como é que transmite tanto, cada gesto, entre isolamento, máscaras, luvas, barreiras emocionais aparentemente intransponíveis?

Margarida Tavares explica: “Obviamente que há uma barreira. O doente tem uma doença que é transmissível e, portanto, tem de estar em isolamento. E isso, só por si, significa um desafio enorme à comunicação entre toda a gente. Além disso, nós vestimo-nos com equipamentos que são uma barreira enorme na comunicação. Por exemplo, eles não veem a nossa boca, mal veem os nossos olhos. Tudo isto dificulta imenso. Mas nós tentamos suprir essas necessidades com o diálogo, com o carinho – mesmo através de luvas. Isso é muito importante e acho que não há nada que o impeça. Mesmo nos cuidados intensivos. Sim, é verdade que muitas vezes os doentes são sedados, mas depois acordam. E é um momento magnífico quando eles acordam.”

Outra história de recuperação vem à memória da médica, precisamente nos cuidados intensivos, “onde nem sempre tudo é perfeito, porque estamos numa situação de grande dificuldade” – mas onde Margarida garante que, quando felizes, as histórias que lá se vivem são “experiências absolutamente inesquecíveis”.

“Também me recordo de um doente que nos chegou, do primeiro doente que tivemos entubado, um rapaz ainda jovem que rapidamente evoluiu para uma situação complexa do ponto de vista respiratório e que teve que ser ventilado invasivamente. Foi extubado há alguns dias e já está em casa. Ele também seguramente terá recordações difíceis. Mas criam-se laços nesta relação médico-doente, não há barreiras possíveis, nem o ventilador, nem o equipamento de proteção individual. Tenho a certeza que nós, profissionais, vamos guardar este momento como um momento de profunda partilha e de profundo crescimento. Mas também os nossos doentes têm de certeza, e espero que todos eles tenham, a melhor recordação, mesmo em momentos mais difíceis”, explica.

“Tivemos dois meses para pensar qual seria a melhor forma de atuar”

Quando fala do que faz, ajudar outros, muitos outros hoje, Margarida fala sempre no plural. Não há “eu”, mas um “nós”. O Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar de São João, onde passa os dias, e tantas vezes noites, sem dar pelas horas, é hoje uma referência no combate à pandemia de Covid-19. É a linha da frente na luta – desigual, mas a que se tenta ripostar com os meios que há.

“Nós neste momento já não somos um serviço, já não é só o Serviço de Doenças Infecciosas. A equipa é gigantesca", explica Margarida Tavares. "Sim, o Serviço de Doenças Infecciosas teve a primeira resposta, mas não seria suficiente para responder a esta quantidade enorme de doentes – e com a qualidade com que estamos a responder. Somos uma grande equipa, multidisciplinar, formada por médicos de muitas especialidades, sediada inicialmente nos infecciologistas, mas já reforçada pelos médicos de medicina interna, pneumologistas, imunoalergologistas, gastroenterologistas, endocrinologistas, enfim, mesmo cirurgiões já estão a reforçar as nossas equipas e a tratar doentes Covid-19. Isto sem falar nos senhores enfermeiros, nos senhores auxiliares, que são absolutamente fundamentais no tratamento.”