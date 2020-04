Balanço DGS. Morreram 380 pessoas (mais 35) e há 13.141 infetados em Portugal

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde revela que o novo coronavírus já fez 380 mortos (mais 35 face a terça-feira) e 13.141 infetados (mais 699) em Portugal.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de terça-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (208), seguida da região Centro (96), da região de Lisboa e Vale do Tejo (68) e do Algarve, com oito mortos.

O boletim desta quarta-feira revela ainda que há quase seis mil pessoas a aguardar as análises laboratoriais e 24.481 estão sob vigilância das autoridades sanitárias.

Até ao momento 196 pacientes (mais 12) recuperaram da Covid-19.

Os números atualizados da DGS mostram que estão hospitalizados 1.211 pacientes, dos quais 245 estão nos cuidados intensivos - um valor que diminuiu pela primeira vez, desde que a Covid-19 chegou a Portugal.