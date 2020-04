União Europeia quer liderar luta global contra a pandemia de Covid-19

Veja também:

A União Europeia vai fazer tudo o que for possível para liderar a luta contra a pandemia da Covid-19 a nível global, após o repto das Nações Unidas (ONU), anunciou esta quarta-feira o vice-presidente da UE, Josep Borrel.

O Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell, assumiu o compromisso num comunicado divulgado após a conversa por telefone que manteve com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Josep Borrell respondeu afirmativamente ao apelo lançado por Guterres, para que a UE assuma um papel de liderança a nível global, num comunicado em que destaca que o principal tema da conversa foi o “grande impacto global” da pandemia covid-19.

Os efeitos da pandemia nas zonas mais vulneráveis do mundo foram também passados em revista, lê-se no comunicado. Josep Borrell demonstrou a sua preocupação pelo impacto devastador que a pandemia pode ter no continente africano, acrescenta o comunicado.