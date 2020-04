Europa ainda não atingiu pico de Covid-19, alerta Centro de Controlo de Doenças

Maria Oliveira

08 abr, 2020 19:42

Parece-me muito negativa a constante alusão, por parte das "autoridades de saúde, às datas do "pico". Receio que a população em geral fique convencida que, ultrapassado o "pico" já se pode retomar a vida normal. Como é evidente - e muito mais no caso de Portugal - não é possível apontar "picos" porque a população não é massivamente testada. Aliás, os testes são muito poucos e não chegam sequer para os hospitais e lares de terceira idade. É preciso fazer pedagogia no sentido da máxima contenção e deixarmo-nos de adivinhações. A Directora-Geral de Saúde está a prestar um péssimo serviço. Lembram-se quando achava um disparate fecharem as escolas?