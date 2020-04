EUA registam quase duas mil mortes num único dia, a pior contagem até à data

Veja também:

Os Estados Unidos registaram, na terça-feira, 1.939 mortes causadas pela Covid-19 em 24 horas, o pior recorde mundial diário, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

O número total de mortes, desde o início do surto nos Estados Unidos, ultrapassa agora as 12.900.

São também, de longe, o país do mundo com o maior número de casos confirmados: cerca de 399.000 pessoas infetadas no país, de acordo com a universidade norte-americana, que atualiza continuamente os dados.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registando 14.045 mortos, entre 141.942 casos de infeção confirmados.

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, conta com 82.783 casos e regista 3.337 mortes. As autoridades chinesas anunciaram, na terça-feira, 32 novos casos, todos oriundos do exterior, e pela primeira vez desde janeiro não reportou mortes.

Além de Itália, Espanha, Estados Unidos e China, os países mais afetados são França, com 10.343 mortos (110.070 casos), Reino Unido, 6.171 mortos (55.949 casos), Irão, com 3.872 mortos (62.589 casos), e Alemanha, com 2.016 mortes (107.663 casos).

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 80 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 300 mil são considerados curados.