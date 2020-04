Estados Unidos ultrapassam barreira dos 400 mil casos positivos de Covid-19

Os Estados Unidos da América contabilizam 402 mil 923 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus. Segundo números divulgados pela Universidade americana Johns Hopkins, que atualiza minuto a minutos os dados mundiais, a América é o país que lidera a lista do maior número de casos a nível mundial.



Ultrapassada a barreira dos 400 mil casos, os Estados Unidos distanciam-se e muito do segundo país com mais casos de Covid-19 que é a Espanha, com um total de mais de 146 mil casos. Recorde-se que os Estados Unidos tinham chegado aos 300 mil casos, no sábado, ou seja, há quatro dias atrás.

Quanto a número de mortos devido ao surto pandémico, os Estados Unidos registam mais de 13 mil mortos, a sua maioria na cidade de Nova Iorque, onde estão contabilizadas mais de 4 mil vítimas. Há também confirmados mais de 22 mil pessoas nos Estados Unidos que recuperaram da Covid-19.

À escala global, e segundo os dados reunidos pela Universidade americana, o novo coronavírus já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas e registou mais de 85 mil mortes. Dos casos diagnosticados, mais de 315 mil em todos o mundo foram considerados curados.