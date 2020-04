Covid-19. Centro de Controlo de Doenças avisa que o pior ainda não passou na Europa

“Muitos países da UE e do espaço económico europeu apenas estão a testar casos graves ou pessoas hospitalizadas, por isso, essas tendências devem ser interpretadas com cautela”, sublinha o relatório.

“Apesar das evidências iniciais da Itália e da Áustria, de que o número de casos e mortes estão a descer, não existe ainda indicação de que na Europa o pico da epidemia já foi atingido”, refere o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

O ECDC também recomenda o uso generalizado de máscaras, como medida para reduzir a transmissão da Covid-19.

Numa altura em que, em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) continua a insistir em seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) que não aconselha a pessoas sem sintomas de infeção do novo coronavírus, a usarem máscaras; a União Europeia dá um sinal contrário.

No documento hoje tornado público ( lei aqui em PDF ), os especialistas referem que o uso de máscaras cirúrgicas por pessoas com leve sintomas ou sem sintomas pode ser uma medida complementar para travar o avance do novo coronavírus. A medida já é seguida em países europeus como a República Checa, a Lituânia, a Áustria, Eslováquia e Bulgária.