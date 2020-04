Coronavírus. Trump acredita que EUA vão voltar ao normal “mais cedo” do que se julga

Veja também:

O Presidente dos Estados Unidos garante que o combate contra a pandemia no país está a correr melhor do que estavam à espera e que em breve tudo voltará ao normal.

“Estamos próximos de voltar a ter o nosso país de volta ao normal, mais cedo do que as pessoas pensam. Há muitos países impressionados com o que estamos a fazer”, disse Donald Trump esta quarta-feira.

Em conferência de imprensa, o líder norte-americano reafirmou que o pico de casos “está perto” de chegar e que vai ser preciso que a curva de casos comece a descer para “voltar a abrir o país”.

“O número de casos está perto do pico, ainda haverá dias terríveis à frente, mas virão dias maravilhosos a seguir”, disse.

A primeira análise dos peritos apontava para um número de vítimas mortais entre 100 e 240 mil nos Estados Unidos. Trump acredita, agora, que não se chegará ao intervalo inferior.

Donald Trump voltou a referiu que estão a decorrer vários testes com medicamentos (10) e que continuam a distribuir ventiladores e material médico.

O Presidente voltou a criticar a Organização Mundial de Saúde, como já tinha feito na véspera, por se ter “enganado” na análise à Covid-19 e voltou a dizer que estava a analisar o financiamento da OMS.

Questionado sobre quando é que se apercebeu da gravidade da situação, Trump referiu que foi “pouco antes” de fechar as viagens para a China.

Também nesta conferência de imprensa, o secretário de Estado norte-americano confirmou que já foram repatriados mais de 50 mil cidadãos dos Estados Unidos e que há vários milhares a pedir para voltar ao país.

Sobre a China, Mike Pompeo disse que este “é o tempo de clareza e transparência, a avaliação do que fizeram fica para depois”.

Os Estados Unidos têm mais de 420 mil casos e quase 15 mil mortos, vítimas do novo coronavírus.