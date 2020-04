Cofundador do Twitter doa 28% da riqueza pessoal para a Covid-19 e outras causas solidárias

O cofundador do Twitter Jack Dorsey anunciou, na terça-feira, que vai doar mil milhões de dólares (920 milhões de euros), 28% da sua riqueza pessoal, para causas solidárias, incluindo a luta contra a pandemia da Covid-19.

De acordo com a mensagem de Dorsey, o dinheiro não será dedicado exclusivamente à luta contra a Covid-19, já que após ter sido ganha a batalha contra a pandemia, a prioridade será para a educação e saúde de jovens mulheres.

"O impacto que esse dinheiro terá deve beneficiar as duas empresas (Twitter e Square) a longo prazo, porque ajudará as pessoas que queremos servir. Espero que isso inspire outras pessoas a fazer algo semelhante", escreveu o diretor executivo do Twitter.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou cerca de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 80 mil. Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.