“Eurobonds significa termos um holandês sentado no Terreiro do Paço”

Henrique Raposo mostra-se crítico quanto à introdução de eurobonds (agora conhecidos como “coronabonds”) como parte da solução para a crise económico-financeira decorrente da pandemia criada pelo novo coronavírus.

“O eurobond é ter um holandês em permanência no Terreiro do Paço”, diz. Ño seu entender, é “mais fácil e prudente avançar com o fundo de resgate do tempo da troika, mas sem a pressão” dessa altura.

Quanto à divergência no seio da União Europeia, Henrique Raposo valoriza-a, considerando que é esse “pluralismo e divisão de opiniões que são a nossa riqueza. Não somos um império com uma única voz como a China”.

Jacinto Lucas Pires discorda deste ponto de vista e teme que se esteja “a perder uma oportunidade histórica para reafirmar o projeto político e democrático, de paz e desenvolvimento que é a União”.

Na opinião deste comentador do programa As Três da Manhã, podemos estar “até a criar condições para o enfraquecimento [da UE] e não sei se para a sua desagregação”.

Quanto à posição assumida na terça-feira pelo PSD sobre perdões de penas a reclusos, Henrique Raposo reage: “foi preciso uma epidemia para concordar com o Rui Rio”.

O comentador mostra-se contra a libertação de presos e diz que “temos de aplicar à população prisional o que se aplica ao resto da população”.