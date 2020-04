​João Godinho: “Jogadores do Mafra estão apreensivos”

Veja também:

O capitão do Mafra confessa, em entrevista à Renascença, que o plantel "está um pouco apreensivo" em relação à possibilidade do clube poder cortar salários para fazer face às consequências económicas provocadas pela pandemia de Covid-19, ou recorrer ao regime de "lay-off", à imagem do que estão a fazer outros clubes.

João Godinho realça que "o orçamento do Mafra é um dos mais baixos [das ligas profissionais]". "Os nossos ordenados são muito mais baixos do que a normalidade do futebol, tanto na I Liga como na II Liga. Esta situação está a criar problemas a toda a gente e o clube também pode estar a ter cortes nos valores das transmissões televisivas, porque não há jogos. Estamos na expectativa do que vai dar, mas para já não temos nenhuma informação e tudo se mantém normal”, revela.