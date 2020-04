Benfica junta-se a Sporting e dá férias aos jogadores

Os clubes começam a dar férias, com o objetivo principal de aliviar a carga emocional a que os jogadores têm estado sujeitos. Benfica e Sporting já adotaram esta medida, segundo avança o jornal "A Bola".

Os futebolistas mantêm a necessidade de cumprir um plano de trabalho, mas muito mais leve do que estavam a cumprir. Desta forma, podem relaxar e preparar-se mentalmente para os treinos mais exigentes, que vão servir de suporte para os jogos que restam da temporada. Pelo menos, esta é a expectativa dos clubes participantes nos campeonatos profissionais.

Com esta medida, os jogadores podem compensar com descanso a possibilidade que está em cima da mesa, de terem de jogar durante os meses de junho e julho, quando habitualmente cumpriam as suas férias.

Em relação ao Benfica, dois dos jogadores estrangeiros, o espanhol Grimaldo e o alemão Weigl, receberam autorização para regressar aos respetivos países. Já os futebolistas estrangeiros do Sporting, após acordo com o clube, vão ficar todos em Portugal.

O Sporting deu férias até ao próximo dia 15 de abril, mas é previsível que o período seja aumentado. Por outro lado, os jogadores do Benfica deverão ficar de férias até ao final do mês de abril.