Benfica de Castelo Branco surpreendido pela decisão da FPF

“Uma decisão é clara, as nove jornadas que faltavam do campeonato não se vão realizar. Para os clubes que estão abaixo do segundo lugar, a época terminou. Nos que diz respeito à nossa situação, continuamos nesta indefinição, sem saber se vai voltar a haver competição, se vai haver play-off, se há outro critério qualquer para definir uma eventual subida à II Liga. Nada disto está definido, porque quem define este tipo de situação é a Liga e não a FPF, por isso estamos na expetativa”, revela.

Quando o Campeonato de Portugal parou, o Benfica de Castelo Branco ocupava a segunda posição da Série C, com mais um ponto do que o Anadia e a onze do líder Praiense, ou seja, estava em lugar de acesso ao play-off de promoção à II Liga. Nesta altura, Jorge Neves revela que ainda não está definida a forma de encontrar quem subirá à competição profissional.

O cenário de atribuir os dois lugares de subida às equipas melhor classificadas nas quatro séries, é totalmente rejeitado pelo presidente do Benfica de Castelo Branco.

“Essa solução não respeita minimamente a verdade desportiva, porque são quatro séries completamente diferentes, o valor das equipas não pode ser medido pelo número de pontos, porque a igualdade desportiva não será respeitada.

Jorge Neves recorda ainda que nas últimas temporadas, as subidas têm sido alcançadas por equipas da Zona Centro e Sul.

"Recordo que nas épocas passadas, têm sido as equipas do Região Centro e Sul do país a subir à II Liga e não as da Zona Norte. Não quero retirar o mérito a ninguém, nem estou a dizer que o que se passou no passado se mantenha no futuro, mas percebendo o melindre da decisão, espero que minimamente seja respeitada a verdade desportiva, e claramente que essa opção de fazer subir as equipa com mais pontos não o faz, e por isso claramente, não concordamos”, concluiu.