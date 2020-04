Perplexidade na Bielorrússia. "O mundo inteiro está parado e aqui continuamos a viver normalmente"

“Eles recomendam que evitemos ir para locais onde há muitas pessoas e que façamos a melhor prevenção possível, lavando as mãos e tendo cuidado com os espirros. Para nós acaba por ser estranho, porque vemos o mundo parado e acabamos por nos questionar, quem está errado nisso? Só nós é que jogamos, com as crianças e idosos na rua?”, questiona o médio brasileiro, reforçando a perplexidade que lhe ocupa os dias.