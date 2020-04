Os portugueses gastaram 35% mais em compras em março, segundo dados da fintech Revolut.

No último mês, que marca o início da pandemia e do Estado de Emergência, os gastos dos portugueses no supermercado dispararam, apesar de irem muito menos às compras.

No pico do consumo, na semana que antecedeu a declaração de Estado de Emergência, os portugueses chegaram a gastar mais 44%, em comparação com o mesmo mês do ano passado. As empresas que fazem entregas ao domicílio registam aumentos de dois dígitos.

Em compensação, os gastos com entretenimento, como cinema, teatro ou concertos, caíram 26%. Mas, nos sites de videojogos e gaming de algumas marcas, as despesas das famílias chegaram a disparar 200%.

A perder estão os restaurantes, onde o consumo caiu para metade. As viagem de avião, depois do pico das férias de carnaval, caíram 49%. Nos transportes a quebra é de 39%, mas as plataformas de mobilidade urbana, que concorrem com os táxis, perderam mais de metade do negócio.

Os pagamentos nos terminais físicos também está a diminuir, uma queda de 12%, motivada pelo isolamento social e pelo encerramento de muitos estabelecimentos. Também se observa uma redução no volume do consumo, ainda que ligeira (-2%) no e-comerce.

Estes dados têm por base a utilização dos cartões pelos 400 mil utilizadores da Revolut em Portugal.