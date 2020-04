Hóteis aderem massivamente ao "lay-off"

Veja também:

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) realizou um inquérito aos seus associados e 94%, que representam um universo de 450 unidades hoteleiras, confirmaram que vão aderir ao regime de "lay-off" simplificado, criado pelo Governo como resposta à crise económica provocada pela Covid-19.

Segundo a AHP, no total do setor hoteleiro, pelo menos 51 mil trabalhadores deverão ser abrangidos. Mas as pessoas atingidas serão mais, uma vez que é preciso ter em conta os contratos a termo que não foram renovados e os trabalhadores temporários para as épocas média e alta que não chegaram a ser contratados.



Além dos hotéis que já estão em "lay-off", ou têm intenção de aderir ao regime excecional de apoio, os restantes estão a ponderar, informa a AHP. Uma das condições para poder aderir ao "lay-off" simplificado é não despedir trabalhadores durante esse período e até 60 dias depois da retoma da atividade. Além do apoio prestado durante o período de inatividade, a Segurança Social paga, ainda, um salário mínimo, por trabalhador, no primeiro mês, após a retoma.

A secretária-geral da AHP ressalva que podem ocorrer despedimentos posteriores, caso se registem encerramentos definitivos. Cristina Siza Vieira sustenta que tudo dependerá da dinâmica da retoma.

Este é o segundo inquérito realizado pela AHP, já sob efeitos da crise provocada pela pandemia, e nesta consulta há uma revisão em alta dos números dos prejuízos previstos. A AHP calcula perdas de receita entre 1,28 milhões e 1,44 milhões de euros, no primeiro semestre deste ano, devido à Covid-19, comunicou, esta quarta-feira, a secretária-geral da AHP, por videoconferência.

Uma previsão consideravelmente mais pessimista do que a realizada há um mês, que apontava para perdas entre os 500 e os 800 milhões de euros. No segundo inquérito realizado pela AHP aos associados entre 1 e 7 de abril, 80% revelou que já encerrou as suas unidades hoteleiras, ou encerra durante este mês, ou em maio, pelo menos.