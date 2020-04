Coronavírus. Rodoviária de Lisboa avança com “lay-off” parcial

Assim, estarão em circulação todas as viaturas articuladas da frota da Rodoviária de Lisboa, com maior número de lugares sentados, para garantir o cumprimento do distanciamento social recomendado pela Direção-Geral da Saúde.

Na semana passada, a Rodoviária de Lisboa tinha apelado aos passageiros para que carregassem o passe de abril, uma vez que as vendas a bordo nas carreiras foram suspensas e é obrigatório ter um título válido para viajar.

"A compra do passe mensal representa, nesta fase, um importante contributo de todos os clientes para que a empresa possa continuar a prestar os seus serviços e cumprir com as obrigações assumidas com os trabalhadores e fornecedores", lia-se numa nota na empresa.

O Grupo Rodoviária do Tejo, que assegura o transporte nos distritos de Leiria e de Santarém, entrou em “lay-off” parcial no dia 1, extensível à totalidade dos 750 trabalhadores das três empresas do grupo.

O grupo, que justificou a decisão com a redução de atividade e de receita, integra as empresas Rodoviária do Tejo, Rodoviária do Lis e Rodoviária do Oeste, com atividade nos distritos de Leiria e de Santarém.

Na semana passada, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) revelou que alguns operadores de transporte de passageiros, rodoviários e ferroviários, comunicaram reduções na procura entre os 60% e os 90%.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil. Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).

Dos infetados, 1.211 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 196 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.