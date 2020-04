WhatsApp limita mensagens reencaminhadas para reduzir propagação de notícias falsas

Veja também:

O WhatsApp vai impôr um novo limite no reencaminhamento de mensagens através da aplicação, especialmente durante a atual pandemia de Covid-19, anunciou esta terça-feira o Facebook, que detém a app, utilizada por mais de 2 mil milhões de pessoas a nível mundial.



A partir de agora, mensagens que chegam de outro autor só podem ser reencaminhadas para uma pessoa ou grupo de cada vez. A decisão foi tomada face à elevada quantidade de conselhos médicos falsos postos a circular entre os utilizadores do WhatsApp desde o início da pandemia, indica a empresa.

Na senda de "limitar a divulgação de notícias e informações falsas", e a par deste limite no reencaminhamento de mensagens, passa a haver um grafismo de “setas duplas” para distinguir as mensagens que não foram criadas pelo contacto que as enviou.

Em comunicado, o Facebook refere ainda que está a trabalhar com “a Organização Mundial da Saúde (OMS) e com os Ministérios da Saúde de mais de 20 países para ajudar a levar informações confiáveis à população”.

No ano passado, foi imposto um limite ao encaminhamento de mensagens para conter a propagação de notícias falsas e o resultado foi uma queda de 25% na partilha de mensagens deste tipo.

Na altura, os utilizadores passaram a poder reencaminhar mensagens apenas para cinco pessoas ou grupos de cada vez, quando anteriormente o limite era de 20. A partir de então, a app também passou a marcar as mensagens que tenham sido reencaminhadas mais do que cinco vezes.

As novas medidas hoje anunciadas ficarão em vigor "por tempo indeterminado", adianta o Facebook em comunicado.