Lady Gaga mobiliza mundo da música para concerto solidário contra a Covid-19

A fazer lembrar quando o mundo se juntou para ver o festival Live-Aid em 1985, organizado pelos músicos Bob Geldof e Midge Ure para angariar verbas na luta contra a fome na Etiópia, agora é Lady Gaga quem mobiliza os músicos para um concerto solidário para juntar dinheiro para ajudar na batalha contra o novo coronavírus.



O evento vai chamar-se "One World: Together at Home" e vai ser transmitido pela MTV Portugal no próximo dia 18 de abril, à 1h00. Organizado pelo Global Citizen, para angariar fundos para o “COVID-19 Solidarity Response Fund” da Organização Mundial de Saúde (OMS), o concerto vai juntar no mesmo palco grandes estrelas da música.

A liderar a curadoria está a irreverente Lady Gaga que tem já confirmados os nomes de Billie Eilish, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Finneas, J Balvin, John Legend, Stevie Wonder, Paul McCartney e Elton John – estes dois últimos músicos britânicos, também participam no Live-Aid a partir do estádio de Wimbledon, em 85.

No cartaz da noite estão também músicos como Billie Joe Armstrong dos Green Day, Burna Boy, Idris e Sabrina Elba, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, o pianista Lang Lang, Lizzo, Maluma, Priyanka Chopra Jonas e Shah Rukh Khan.

A apresentação, diz a MTV em comunicado, estará a cargo de Jimmy Fallon, do “The Tonight Show”, Jimmy Kimmel, do “Jimmy Kimmel Live” e Stephen Colbert, do “THE LATE SHOW with STEPHEN COLBERT”. A emissão que contará com a ajuda da Rua Sésamo, terá também testemunhos reais de profissionais de saúde e famílias de todo o mundo afetadas pela pandemia.

O comunicado explica que a “transmissão especial também beneficiará instituições de solidariedade regionais que fornecem comida, abrigo e serviços de saúde aos mais necessitados”.

Sobre este concerto, o diretor-geral da OMS já afirmou: “Ainda que nos tenhamos que separar fisicamente durante algum tempo, podemos unir-nos virtualmente para apreciar boa música. O evento 'One World: Together at Home' representa assim um verdadeiro espetáculo de solidariedade contra uma ameaça comum”, refere Tedros Adhamom Ghebreyesus.

Também António Guterres já se referiu a este evento. Diz o secretário-geral das ONU: “As Nações Unidas encontram-se totalmente mobilizadas. Estamos muito orgulhosos de unirmos forças com o "One World: Together at Home" para ajudarmos a suprimir a transmissão do vírus, minimizar os impactos socioeconómicos na comunidade global e trabalhar juntos para promover as Metas Globais para o futuro”.

Nesta fase, o Global Citizen está também a desafiar investidores, decisores e líderes de fundações a, com os seus donativos investirem no desenvolvimento de vacinas e no fortalecimento dos sistemas de saúde a nível mundial.

Os canais ViacomCBS serão responsáveis pela transmissão de "One World: Together at Home" a nível global através da CBS nos EUA, Channel 5 no Reino Unido, Network 10 na Austrália e Telefe na Argentina, além do BET e da MTV a nível global, em mais de 180 países, assim como o CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Paramount Network, Pop, TV Land e VH1 nos EUA.