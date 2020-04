​Covid-19 adia North Music Festival para 2021

Veja também:

Tal como já tem acontecido com outros festivais de música, o North Music Festival anunciou esta terça-feira que decidiu adiar o evento para o próximo ano devido à pandemia de Covid-19.



Marcado para os dias 22 e 23 de maio, na Alfândega do Porto, o festival fica agora remarcado para os dias 20, 21 e 22 de maio de 2021.

Em comunicado, a direção diz esperar “uma super edição” e confirma desde já alguns cabeças de cartaz que estavam agendados para este ano e que virão a Portugal no próximo ano. São eles os Headliners Internacionais Deftones, The Script, The Waterboys e Lamb.

Este festival, que já teve três edições anteriores, explica em comunicado que “perante a ausência de certezas quanto ao seu controlo e duração” do surto da Covid-19 decidiu pela “solução mais segura e adequada ao momento de exceção que se vive atualmente”.