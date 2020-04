Dias Ferreira internado com Covid-19

José Eugénio Dias Ferreira contraiu o novo coronavírus, apurou Bola Branca. O antigo presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal, e ex-candidato à liderança, começou a manifestar sintomas da doença há cerca de 15 dias, acabando por ter de recolher a uma unidade hospitalar de Lisboa, onde ainda se mantém internado.

Todavia, o estado de saúde de Dias Ferreira, de 72 anos (completa 73 no próximo dia 17) não denota nesta altura preocupação acrescida, como confirmou o seu filho em declarações a Bola Branca.

"A recuperação é sempre lenta nestas 'coisas', ao que parece tem sido a regra, mas está a recuperar bem e há de ser apenas uma questão de tempo... para regressar a casa e completar em casa a sua recuperação", explicou Carlos Dias Ferreira, antes de assegurar que o pai não faz a ideia exata onde possa ter sido infetado.

"Apercebeu-se [que tinha contraído] há cerca de 15 dias. Antes ainda do Estado de Emergência, e nem ele consegue determinar bem, terá sido [contagiado] em alguma deslocação, em algum sítio onde esteve, em alguma diligência que fez. Embora não seja o importante já neste momento. O importante é recuperar bem", adiantou o também advogado, que aproveitou os microfones de Bola Branca para tranquilizar os amigos e revelar, até, pormenores de uma evolução clínica favorável.

"Dia após dia está mais animado, mais descansado, e até com apetite. O que é sempre positivo. E podemos deixar as pessoas descansadas, pois com o tempo irá recuperar a 100% seguramente. Agradeço a preocupação de todos, tenham a paciência de ele não atender o telefone porque é normal que não o possa fazer... Está a recuperar bem", reforça Carlos Dias Ferreira.