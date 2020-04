Vaticano quer atenção redobrada a idosos sós. "Na solidão, o coronavírus mata mais"

O Vaticano está preocupado com as consequências da solidão na terceira idade, num cenário de pandemia do coronavírus. Numa mensagem publicada esta terça-feira, o Dicastério para os Leigos, Família e Vida alerta para a necessidade de acompanhar com particular atenção este grupo etário.

“Não deixemos os idosos sozinhos, porque na solidão o coronavírus mata mais”, lê-se na mensagem que foi publicada em várias línguas, entre as quais, português.

A Santa Sé reconhece que “apesar da complexidade da situação em que vivemos, é necessário esclarecer que salvar a vida de idosos que vivem em estruturas residenciais, ou que estão sozinhos, ou doentes é uma prioridade tanto quanto salvar qualquer outra pessoa”.

“A geração dos nossos idosos, nestes dias – difíceis para todos – está a pagar o preço mais alto pela pandemia. As estatísticas dizem-nos que na Itália mais de 80% das pessoas que perderam a vida tinham mais de 70 anos”. Por isso, “é importante que façamos todo o possível para remediar essa condição de abandono. Isso, nas circunstâncias atuais, pode significar salvar vidas”.