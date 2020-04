Papa reza pelos inocentes que sofrem injustiças

O Papa Francisco rezou pelos inocentes que sofrem injustiças, na Missa desta terça-fiera, na Casa Santa Marta, no Vaticano. O Papa recordou a perseguição que Jesus sofreu e rezou pelas pessoas que sofrem acirramento e sentenças, injustas, relata o Vatican News.

"Nestes dias de Quaresma vimos a perseguição que Jesus sofreu e como os doutores da Lei se acirraram contra Ele: foi julgado sob acirramento, com acirramento, sendo inocente. Gostaria de rezar hoje por todas as pessoas que sofrem uma sentença injusta por acirramento", disse o Papa Francisco, esta terça-feira.

As palavras do Papa surgem poucas horas depois do Supermo Tribunal da Austrália ter anulado a sentença ao cardeal George Pell, por alegado abuso de menores. O antigo tesoureiro do Vaticano havia sido condenado há um ano, mas é agora absolvido. Por unanimidade, os sete juízes da alta instância judicial australiana aceitaram o pedido de recurso interposto pela defesa de Pell e decidiram absolver o cardeal de todas as acusações.

O cardeal já saiu em liberdade e foi transportado para uma propriedade em Melbourne. Através de comunicado, George Pell reforçou que manteve a declaração de inocência, "enquanto sofria uma grande injustiça". "Não irei guardar qualquer rancor a quem me acusou. Não quero que a minha absolvição possa acrescentar dor e amargura que tantos sentem", sublinhou.

Pell, de 78 anos, foi condenado pelo abuso sexual de dois rapazes adolescentes na década de 1990, quando era arcebispo de Melbourne. As vítimas integravam o grupo coral da Catedral de St. Patrick, naquela cidade do sul da Austrália.



Ao longo do julgamento, o ex-conselheiro financeiro do Papa, a mais alta figura da hierarquia da Igreja Católica a ser condenada pelo abuso sexual de menores, garantiu sempre que estava inocente.