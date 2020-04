Igreja está "na linha da frente" para ajudar quem mais precisa durante a pandemia

D. Américo Aguiar salienta que a pandemia do novo coronavírus "é um desafio para toda a humanidade do mesmo modo, com exigências diferentes".

"Há muita gente no nosso país que tem uma economia muito frágil e, nestas condições, fica sem segurança nenhuma. As Cáritas diocesanas estão na linha da frente. Estamos a proporcionar aos últimos aquilo que é essencial", afirma.

No programa As Três da Manhã , D. Américo Aguiar garante que a Igreja se mantém "na linha da frente" para ajudar quem mais precisa "e a criar condições para lembrar os últimos, os pobres não podem esperar".

O bispo auxiliar de Lisboa tem ficado surpreendido com a resposta dada por sacerdotes e fiéis online, numa altura em que as celebrações comunitárias estão suspensas.

"Continuamos a celebrar as eucaristias pelo povo e não com o povo. Não podemos, em consciência, convidar as pessoas a celebrar o que quer que seja. Tem sido uma surpresa muito agradável, em todo o mundo vemos uma oferta muito para lá do que estaríamos à espera. Queremos felicitar todos os sacerdotes e colaboradores das paróquias que se têm multiplicado para chegar aos mais sós e aos mais isolados em casa", congratula.

O que também "tem de esperar" é a organização das Jornadas Mundial da Juventude, que em 2022 se realizam em Portugal. "Não paramos, mas a prioridade é combater esta pandemia", frisa D. Américo Aguiar.