​Crescem pedidos para que monjas de clausura rezem pelos profissionais de saúde

A campanha de oração, em que as religiosas de clausura se propõem rezar por quem está na linha da frente da luta contra o coronavírus, foi lançada no final da semana pelas monjas concepcionistas através do Facebook, mas pretende “envolver todos os mosteiros de vida contemplativa de Portugal, que são mais de 30”, diz à Renascença a irmã Madalena, a partir do mosteiro de Campo Maior.



A inspiração, conta, veio do país vizinho. “Começámos por participar na cadeia de oração em Espanha e achámos que seria útil fazer o mesmo aqui em Portugal. Portanto, na realidade a única coisa que fizemos foi copiar essa ideia e encarregar uma equipa de leigos de fazer todo o secretariado, receber e-mails e pôr em contacto as pessoas com uma irmã concreta de cada convento”.

No vídeo de apresentação da campanha aparecem apenas as monjas de Campo Maior, mas a campanha já reúne, até agora, 11 mosteiros e um total de 121 religiosas. “Todos os mosteiros se inscreveram com um número e o nome das irmãs. O secretariado tem essa informação, e ao fazer o contacto com a pessoa que se inscreve diz-lhe: a irmã ‘x’ do Convento ‘y’ está a rezar por si. É uma coisa muito concreta”.

Os pedidos têm crescido, e podem obrigar a alargar a iniciativa. “Temos em aberto que se começar a haver muitos vamos precisar da ajuda de outros conventos”, admite a irmã Madalena, explicando que “quem recebe os pedidos não somos nós. Nós estamos totalmente dedicadas à nossa vocação. Os pedidos são recebidos e encaminhados pelo Secretariado. Nós rezamos. Esse é o nosso trabalho”.