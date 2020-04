BE lança plataforma para denunciar despedimentos ilegais

José Soeiro, responsável por esta plataforma, diz que a maior parte dos casos referem-se ao despedimento de pessoas em situação de precariedade, a começar por aqueles que se encontram em período experimental. Também os trabalhadores com contratos a termo estão a ser despedidos, garante o deputado bloquistas. Neste caso, através da caducidade forçada desses contratos.

Férias à força e trabalho sem segurança

À plataforma despedimentos.pt chegaram também denúncias de trabalhadores que estão a ser obrigados a gozar férias, outros que são coagidos a aceitar um acordo com vista ao despedimento e alguns que, continuando a trabalhar, se queixam da falta de condições de segurança contra a contaminação pelo novo coronavírus. Estas denúncias, revela o Bloco de Esquerda, visam sobretudo três setores: a indústria, a construção civil e os call centres.

José Soeiro alerta ainda para o facto de muitas destas empresas estarem a despedir ao mesmo tempo que recebem apoios do Estado para proteger o emprego, como seja o lay-off.

“Não é aceitável que existam empresas a beneficiar de apoios públicos ao mesmo tempo que destroem postos de trabalho”, concluiu o deputado bloquista, lamentando que o prometido reforço de 80 inspetores para a Autoridade para as Condições do Trabalho ainda não tenha saído do papel, continuando o mercado de trabalho sem fiscalização.