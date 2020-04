​Veja o número de casos de Covid-19 por concelho. Há dois novos municípios na lista

À lista da DGS juntam-se dois novos municípios: Vila Nova de Foz Côa, com sete casos confirmados, e Lourinhã, com quatro.

Lisboa (+55), Braga (+49) e Porto (+41) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas. O município de Sintra, pelo contrário, regista um decréscimo de 49 casos confirmados face ao boletim anterior, divulgado na segunda-feira.

Lisboa continua a ocupar o topo da tabela com 754 infetados, seguida do Porto com 730, Vila Nova de Gaia com 551 e Gondomar com 528.

Dados divulgados esta terça--feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 167 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

Portugal é o 14.º país com mais casos

Portugal passou a ser, esta terça-feira, o 14.º país com mais casos confirmados de Covid-19 (12.442), ultrapassando Áustria (12.427) e Brasil (12.240), de acordo com os dados avançados pela Universidade Johns Hopkins. No topo da tabela mundial mantêm-se EUA (368.449), Espanha (140.510) e Itália (132.547).

Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, regista-se um aumento de 712 novos casos confirmados. É uma subida de 5,7% face aos números de segunda-feira.

O relatório da situação epidemiológica indica que nas últimas 24 horas houve 34 óbitos por Covid-19, passando Portugal a registar 345 mortes desde o início da pandemia. É o segundo dia com registo mais alto de letalidade, atrás do dia 3 de abril, em que houver 37 vítimas mortais.

O número de pessoas que recuperaram da doença é agora 184, mais 44 do que na segunda-feira.

A região Norte continua a ser, de longe, a que regista mais casos e mais vítimas mortais – em concreto, 7.052 e 186, respetivamente. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 3.185 casos e 64 mortos; a região Centro, com 1.766 casos e 88 mortos; e o Algarve, com 234 casos e os mesmos 7 mortos desde domingo. O Alentejo conta com 85 casos confirmados e nenhuma vítima mortal.