Projeção diz que Portugal já terá passado pico da Covid-19, mas “é preciso prudência”

Os modelos matemáticos servem para fazer previsões. De uma forma simplificada (nem sempre, convenhamos), representam a realidade de forma matemática. E no caso de uma epidemia ou pandemia, recorre-se a esses modelos para estimar o número de infetados que poderão vir a existir. Para tal, conjugam-se variáveis como, por exemplo, a velocidade de contágio, avaliada pelo número de pessoas que alguém infetado poderá contaminar, o número de novos casos diários e/ou a divisão etária da população.

Mas os epidemiologistas têm modelos em que entram outras variáveis. Carlos Antunes é engenheiro geógrafo. Aplicou à epidemiologia os modelos matemáticos que utiliza nas projeções relativas a alterações climáticas. E a eficácia das suas projeções têm surpreendido, por ficarem muito próximas da realidade.

No caso da evolução da Covid-19 em Portugal, indica que “estamos a sair do pico”. O mesmo é dizer que, provavelmente, já passámos por ele. Tendo em conta os números divulgados na segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS), Carlos Antunes assegura que estamos agora numa fase em que veremos os casos a diminuir.

“Já teremos passado o pico. Ao contrário do que estávamos a calcular com algumas metodologias, o pico terá ocorrido entre 31 de março/4 de abril. Porque a tendência do número de novos casos está efetivamente a diminuir”, afirma à Renascença.

O modelo matemático que Carlos Antunes utiliza – e que chamou a atenção dos matemáticos que fazem, também eles, projeções para a pandemia de Covid-19 em Portugal – permite a introdução de vários critérios, que determinam com rigor os números dele resultantes.

Os cenários são feitos com algum grau de certeza para os próximos cinco ou dez dias. Um período de tempo essencial para o planeamento feito pelas autoridades de saúde, que assim sabem antecipadamente quantos mais casos terão de gerir.

“Consegui arranjar um conjunto de critérios que me determinaram esse pico, com algum rigor. Eu preciso de, inicialmente, definir a aceleração do número de casos diários e o período do pico. Ao definir isso, eu tenho a curva mais ou menos ajustada. E depois é ir reajustando aos novos dados que vão surgindo”, explica Carlos Antunes, com os dados diários que vão sendo divulgados.

E nesta projeção, o pico da curva de novos casos corresponde ao ponto de inflexão da curva de casos acumulados. A partir deste ponto, “o crescimento deixa de ser exponencial”. Uma característica inicial das epidemias e pandemias.