Não fique sem cordeiro ou cabrito na Páscoa. Encomende que Câmara de Montalegre entrega

A Câmara Municipal de Montalegre está preocupada com “o momento difícil que o país atravessa” e com os efeitos da Covid-19 no concelho, defendendo que todos os esforços devem ser “canalizados para a preservação da vida humana e da saúde pública”.



“Não podemos desvalorizar a crise socioeconómica instalada, que irá prolongar-se por tempo largo e com reflexos já hoje muito visíveis na vida das empresas e da família barrosã”, declara a autarquia

Empenhada em “minimizar prejuízos que são do domínio público”, a autarquia dá agora mais um passo no sentido de ajudar os produtores de ovinos e caprinos a escoarem os seus produtos.

“Neste período festivo em que a Páscoa é, na tradição cristã, celebrada com o cordeiro à mesa, preocupa-nos que os produtores pecuários tenham dificuldade em desfazer-se dos seus animais”, afirma a autarquia liderada por Orlando Alves.

O presidente alude às medidas de restrição em termos de circulação e para ultrapassar os limites impostos disponibiliza os serviços da autarquia para a entrega dos produtos.

O importante é “dar preferência aos produtos locais, consumindo carne produzida em Barroso”, contribuindo assim para “o escoamento de cordeiros ou cabritos existentes no território”.

De acordo com a Câmara de Montalegre, os consumidores só têm que fazer a encomenda de um ou de meio cabrito ou anho no talho da sua preferência, o talho comunica até ao meio-dia de sábado, dia 11 de abril, as quantidades para distribuição e local de entrega respetivo e a autarquia entrega os produtos nos endereços fornecidos.

“A cadeia de solidariedade” passa também pela “sustentabilidade do território”, considera a autarquia barrosã, desejando a todos “uma Páscoa feliz, com muita saúde e em espírito de fraternidade e de entreajuda”.