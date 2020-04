Marcelo admite escolas fechadas até ao final de abril

Veja também:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admite que as escolas se mantenham fechadas até ao final de abril.

No final de mais uma reunião com especialistas no Infarmed, Marcelo Rebelo de Sousa saiu otimista com os resultados conseguidos até agora na luta contra a covid-19, mas insistiu na ideia, consensualizada durante a reunião, de que é vital manter as medidas restritivas em abril para se poder começar a retomar a atividade em maio.

"Se queremos ganhar a liberdade em maio, temos que a conquistar em abril", afirmou o Presidente.

Os especialistas disseram a Marcelo Rebelo de Sousa que "o processo em curso está a conhecer passos positivos, no crescimento diário do número de casos, na redução da propagação do vírus. São dois exemplos de que há uma tendência positiva. Lenta mas positiva", sublinhou.