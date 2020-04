Veja também:

Mais de 11,5% das pessoas infetadas em Portugal com o novo coronavírus são profissionais de saúde, segundo os números divulgados, esta terça-feira, pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

"No total, temos 1.435 profissionais de saúde infetados. Sendo enfermeiros 370 e médicos 240. Sendo os restantes, entre assistentes técnicos assistentes, operacionais e outros técnicos, cerca de 825", informou o secretário de Estado, na conferência de imprensa diária de atualização da situação pandémica de Covid-19 em Portugal.



Fazendo as contas, 1.435 são aproximadamente 11,54% de 12.442, o número total de casos confirmados no país. O que quer dizer que mais de um em cada 10 doentes de Covid-19 são profissionais de saúde.

António Lacerda Sales reconheceu que importa reforçar o Sistema Nacional de Saúde e que, por isso, os Conselhos de Administração dos diferentes hospitais têm, agora, "autonomia para fazer contratação direta, no âmbito desta pandemia". "Neste momento já foram feitos mais de 1400 contratos com profissionais de saúde de todas as áreas para o combate a este vírus", revelou o secretário de Estado da Saúde.

Adeus à subdiretora-geral da Saúde





O governante aproveitou, ainda, para deixar as suas condolências pela morte da subdiretora-geral da Saúde, na segunda-feira.

"Numa altura de perdas, a Direção-Geral da Saúde vive uma particularmente difícil, ao ver partir prematuramente a subdiretora-geral da Saúde, doutora Catarina Sena. Uma perda que todos lamentamos. Deixo as condolências a família, amigos e todos os profissionais de saúde", sublinhou António Lacerda Sales.



Catarina Sena tinha 47 anos e sofria de doença prolongada.



Portugal regista 345 óbitos e 12.442 casos confirmados do novo coronavírus, segundo a atualização feita pela DGS esta terça-feira.