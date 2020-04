Laboratório militar do Exército quase triplicou produção de gel desinfetante

Questionado pelo BE, mais à frente na audição, o governante precisou que dos 57 infetados, 18 pertencem à Força Aérea, 33 ao Exército e cinco à Marinha, sendo que há um civil infetado, no Estado-Maior-General das Forças Armadas.

O valor corresponde a quase o triplo da produção pré-Covid e, garante Gomes Cravinho, "cobre totalmente as necessidades" do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A garantia foi dada esta terça-feira pelo ministro da Defesa, numa audição no Parlamento, na qual adiantou que, neste momento, e depois de uma reorganização face à pandemia de Covid-19 em Portugal, o laboratório militar do Exército está a produzir 2.700 litros de gel desinfetante por dia.

De acordo com o governante, as Forças Armadas reduziram a sua atividade ao essencial e não se registam casos de infeção nas Forças Nacionais Destacadas, que “estão bem” e com medidas de proteção face à pandemia.

Depois do regresso dos militares que estavam destacados no Iraque, e do Navio Escola Sagres, que está a caminho de Lisboa, o Governo mandou regressar alguns militares destacados no estrangeiro em programas de cooperação e está a avaliar esses programas “face à realidade”.

João Gomes Cravinho adiantou que foram destacados cinco oficiais para acompanhar os cinco secretários de Estado que vão coordenar a execução aos níveis local e regional das medidas de combate à pandemia da Covid-19.