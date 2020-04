Importadores e exportadores de medicamentos também criticam armazenamento em excesso

Veja também:

A Associação Portuguesa de Importadores e Exportadores de Medicamentos (APIEM) considera que há produtos a mais na lista de fármacos reforçada pelo Infarmed com o intuito de precaver a crise da Covid-19. Em declarações à Renascença, o presidente da APIEM, António Mendonça Alves, diz que é neste contexto que devem ser interpretadas as declarações do responsável de uma organização europeia que representa a indústria de genéricos, como avançado em primeira mão pela Renascença na segunda-feira à noite.

"Acho que toda esta polémica se deve a uma tradução infeliz do termo 'stockpiling', que foi entendida como açambarcamento, quando o secretário-geral da Affordable Medicines Europe pretendia referir-se a uma armazenagem excecional deste tipo de produtos", explica António Mendonça Alves.

Essa armazenagem excecional, que o presidente da APIEM considera efetivamente existir, não se refere aos medicamentos especificamente dirigidos ao tratamento dos doentes infetados pelo novo coronavírus, mas sim a um vasto leque de fármacos que o Infarmed, por precaução, acrescentou à lista e que, no entender dos importadores e exportadores de medicamentos, não deveriam lá estar e cuja exportação deveria ser permitida.