Hospital de Santa Maria. ​Grávidas sem Covid-19 já podem ter partos acompanhados

O acompanhante poderá não só estar presente no parto, como nas duas horas seguintes ao nascimento da criança. O Centro Hospitalar, que inclui o Hospital de Santa Maria e o Hospital Pulido Valente, ressalva, no entanto, que o acompanhante do parto não pode apresentar sintomas sugestivos de Covid-19.

A partir desta terça-feira, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, as grávidas saudáveis, sem diagnóstico de Covid-19, podem voltar a ter um acompanhante durante o parto. O anúncio é avançado por uma nota do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte.

Desde há duas semanas que a presença de uma segunda pessoa nos partos estava suspensa. A interdição foi levantada “a pensar nos enormes benefícios para as grávidas nesse momento único”, e devido à “introdução de colheitas sistemáticas do novo coronavírus em grávidas”, bem como do “reforço geral de utilização de máscaras cirúrgicas”.

Aos acompanhantes é pedido que cumpram as regras de segurança, com a desinfeção das mãos com solução alcoólica e o uso de máscara cirúrgica. Deverá também manter uma distância de 1,5 metros dos profissionais de saúde e “só poderá entrar uma vez no bloco de partos - querendo sair, não poderá voltar a entrar”, explica o Centro Hospitalar Universitária de Lisboa Norte.

Em Portugal, segundo dados apresentados esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 345 mortes, mais 34 do que ontem, e há 12.442 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 712 em relação a segunda-feira. Em todo o mundo, a pandemia já foi responsável pela morte de 75 mil pessoas.

Evolução do coronavírus em Portugal